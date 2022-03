Genova, Trenitalia consegna tre nuovi "Rock" alla Liguria

di Edoardo Cozza

Contratto di servizio 'onorato' fin qui al 70 per cento: flotta sempre più ringiovanita, ora si punta al ritorno della capienza massima

Prosegue il programma di ammodernamento dei treni regionali della Liguria che, con la consegna di tre nuovi treni "Rock", arriva a 34 nuovi treni regionali in circolazione. I nuovi mezzi che che sono stati consegnati questa mattina a Stazione Brignole, sono treni regionali a doppio piano, con cinque carrozze e oltre 600 sedute, che possono ospitare fino a 1.130 persone. I Rock possono raggiungere i 160 km/h di velocità massima.

"Con la consegna di questi treni, che sono di alta qualità - spiega Sabrina De Filippis, direttrice business regionale di Trenitalia - siamo arrivati a 34, la metà dei treni Rock previsti e il 70% dei 48 che rientrano nel contratto di servizio. Siamo pronti per questo nuovo momento di ripresa, che dovremo vivere nei prossimi mesi".

Un importante segnale di rinnovamento per un parco mezzi che ha affrontato un forte restyling. "Fino a qualche anno fa i treni su cui si spostavano cittadini, pendolari, turisti, avevano più di 26 anni di età - ha ricordato il governatore della Liguria, Giovanni Toti - oggi la media è di 4 anni e sei mesi, e scenderà ancora nel corso dell'anno con la consegna dei Rock ancora mancanti. È questo vorrà dire meno ritardi e maggiore confort di viaggio".

"Dopo avere messo in servizio gli ultimi treni 'Pop', nel pieno rispetto dei tempi previsti dal contratto firmato nel 2018 tra Regione e Trenitalia - conclude l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino - da oggi e fino al 2023 procederemo con la consegna dei 'Rock' con l'obiettivo di arrivare tra un anno e mezzo ad avere in circolazione in Liguria tutti i 48 nuovi treni".