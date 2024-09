Genova, trasporti: Amt, lunedì 16 settembre parte l’orario invernale. Gratuità per gli over 70 torna in vigore dalle 9.30

Lunedì 16 settembre parte l’orario invernale di AMT e da quella data, con la ripresa della scuola, la gratuità del mattino per gli over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova tornerà ad essere in vigore dalle 9.30.

Per tutte le informazioni sull’orario invernale è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 848 000 030, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.30.

Per quanto riguarda il servizio provinciale si segnalano le seguenti novità.

In Val Leira, Valle Stura e alta Val d’Orba sulla linea 702, da lunedì a venerdì, verrà istituita una nuova corsa in partenza da Rossiglione alle 6.30 con transito via autostrada e arrivo previsto a Genova Brignole alle 8.05. La linea 803 Genova Voltri – Fado verrà implementata con 3 nuove corse: Da Fado per Genova Voltri alle 6.43 e alle 11.43, da Voltri per Fado alle 8.40.

In Val Trebbia, da lunedì a venerdì, verrà potenziata la linea 726 con l’inserimento di una nuova corsa in partenza da Buffalora alle 6.22, transito a Scoffera alle 6.48 e arrivo a Genova Brignole alle 7.55.

Nel Golfo Paradiso le corse della linea 774 nella tratta compresa tra Recco e Genova, da lunedì a venerdì, è prevista un’intensificazione del servizio con corse aggiuntive in base all’affluenza dell’utenza.

Nel Tigullio Occidentale, le corse della linea 782 da lunedì a venerdì tornano ad una frequenza di 30 minuti mentre al sabato e nei festivi, nelle fasce orarie di maggior afflusso, è prevista una frequenza di 15 minuti.

Nel Tigullio Centrale, verrà istituita una nuova corsa della linea 711, da lunedì a venerdì dei giorni scolastici, in partenza da Borzonasca alle 17.05 con destinazione Santo Stefano d’Aveto. Verrà inoltre istituita in via sperimentale la corsa della linea 922 da Calvari a Romaggi alle ore 14.35 dedicata agli studenti. Tale corsa sarà attiva da lunedì a venerdì nei giorni scolastici.

Nel Tigullio Orientale, fino al 28 settembre saranno in vigore orari provvisori delle linee 750, 852 e 933 a causa della chiusura diurna della galleria di Velva mentre la linea 856 è stata oggetto di revisione del servizio.