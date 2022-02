Genova, trasloca la ruota panoramica di Brignole

di Marco Innocenti

La location non aveva mai convinto i genovesi e gli incassi sono sempre rimasti al di sotto delle aspettative. Ora la giostra sarà smontata

Cinque anni al Porto Antico e appena tre mesi davanti alla stazione Brignole. Inaugurata a metà novembre, la ruota panoramica sta per essere smontata e trasferita, forse lasciando la città di Genova. La nuova posizione, per la verità, non aveva mai convinto del tutto i genovesi, come aveva avuto modo di confermare anche lo stesso gestore della giostra che aveva dichiarato a più riprese come gli incassi fossero ben al di sotto delle attese.

Da oggi quindi una squadra di operai è all'opera per smontare pezzo per pezzo la ruota, in vista del suo trasferimento.