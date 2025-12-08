Genova, tragedia alla stazione di Quarto: persona muore travolta da un treno. Circolazione bloccata

GENOVA - Tragedia alla stazione di Genova Quarto intorno alle 14.15 di oggi, lunedì 8 dicembre, quando una persona è stata investita sui binari ed è morta.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Quarto e Nervi per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni, fa sapere Trenitalia.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Croce Verde di Quinto e auto medica Golf 1.

Ancora non si conosce l'identità della vittima e la dinamica esatta dell'accaduto (in aggiornamento).

