Genova, Toti: "A breve concorso per circa 800 assunzioni di infermieri"

di Tiziana Cairati

"Quello a cui dobbiamo guardare oggi è la ricostruzione della rete ospedaliera e territoriale della nostra sanità dopo il covid"

"Non solo hanno dato un contributo fondamerntale alla tenuta del sistema inquesti due anni. Credo che nello sforzo di analizzare il passato si debba costruire il futuro", le prime affermazioni di Giovanni Toti, Governatore della Liguria, a margine dell'evento legato alla Giornata Mondiale degli infermieri.

"Quello a cui dobbiamo guardare oggi - prosegue - è la ricostruzione della rete ospedaliera e territoriale della nostra sanità dopo il covid, in cui la centralità del ruolo infermieristico è stata conquistata sul campo. Stiamo, in queste ore, portando a termine un concorso che vedrà l'assunzione di circa 800 infermieri in pianta stabile nel nostro sistema sanitario".