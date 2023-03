Genova, terzo incontro sui pericoli del gioco d'azzardo. L'assessore comunale Rosso: "Quando è patologico diventa una piaga"

L’approccio al gioco d’azzardo è ormai sempre più precoce e le azioni di prevenzione assumono un carattere di fondamentale importanza per evitare che i giovani cadano nella spirale della patologia. C’è poi un secondo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, ovvero le mani delle organizzazioni criminali e delle mafie dietro al gioco d’azzardo. Per questo iniziative come quella di oggi, nelle scuole, sono fondamentali per aumentare la consapevolezza dei giovani delle ripercussioni del gioco d’azzardo”.

Luigi Zanti, responsabile della Direzione Territoriale Liguria di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo alla terza tappa di una serie di incontri che ritengo davvero importanti. BPER, con questo progetto, ha deciso di assumere anche un ruolo sociale all’interno di questo fenomeno. La nostra Banca vuole essere parte attiva nel porre l’attenzione sui rischi e pericoli del gioco patologico e già nel tempo ha attuato diverse azioni per tutelare i propri clienti e le loro famiglie, affiancandole con un’attività di sensibilizzazione e informazione. Anche qui in Liguria il riscontro di adesioni e l’interesse verso l’argomento sono stati notevoli”.

Emanuele Vitale, Vicepresidente di Avviso Pubblico, ha aggiunto: “Avviso Pubblico è in prima linea a fianco agli Enti Locali e alle Regioni per alzare la soglia di attenzione sull’impatto sociale, economico e sanitario del gioco d’azzardo. Vi è anche un cono d’ombra sui vantaggi che traggono le mafie da questo settore e ne stiamo parlando a lungo durante i nostri incontri. Questo viaggio insieme a BPER Banca rafforza una sinergia che deve estendersi sempre più in ogni ramo della società, perché regolamentare questo mercato e ridurre i rischi che la dipendenza da gioco d’azzardo patologico provoca è nell’interesse di tutti.”