Genova, tentato furto di 50 bottiglie in un locale di Corso Italia: arrestati due tunisini

Pensavano di riuscire a fare incetta di bottiglie approfittando della chiusura del locale, ma il loro piano è durato pochi minuti. Due cittadini tunisini, di 33 e 28 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi all'interno di un esercizio commerciale di corso Italia.

L'episodio si è verificato nella notte tra il 4 e il 5 agosto. A far scattare l'allarme è stato un dipendente del locale che, pur essendo l'attività chiusa, ha notato due uomini intenti a rovistare nei frigoriferi. Scoperti, i due si sono dati alla fuga, mentre il dipendente ha iniziato a seguirli, mantenendosi in costante contatto telefonico con la sala operativa della questura e fornendo aggiornamenti sui loro spostamenti.

Le pattuglie delle Volanti, giunte rapidamente sul posto, sono riuscite a intercettare i due sospetti grazie alle indicazioni ricevute. Nel frattempo i fuggitivi avevano tentato di far perdere le proprie tracce separandosi e nascondendosi tra le auto parcheggiate lungo la strada.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato uno dei due in possesso di uno zaino colmo di bottiglie di birra, circostanza che ha rafforzato i sospetti sul furto appena commesso.

Determinanti anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale. Dalle riprese è emerso che i due erano riusciti a entrare dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno, avevano svuotato a più riprese frigoriferi e scaffali, riempiendo zaini e tasche con bottiglie di birra e superalcolici. Parte della refurtiva era stata nascosta sulla spiaggia adiacente, probabilmente con l'intenzione di recuperarla in un secondo momento.

L'intervento degli agenti ha consentito di recuperare oltre 50 bottiglie tra birra e superalcolici, successivamente restituite al titolare dell'attività commerciale.

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