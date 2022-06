Genova, tenta di strappare braccialetto d'oro a un bimbo di 2 anni: 44enne arrestato in Sottoripa

di Marco Innocenti

Il colpo però non è riuscito e la mamma, una giovane turista in visita in città, ha dato l'allarme

Domenica 19 Giugno 2022