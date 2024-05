Genova, sul caso dell'ex Latteria, la Rifondazione Comunista: "C'è una crescente intolleranza verso qualsiasi forma di dissenso"

"È di ieri l'arresto di otto giovani a Genova per resistenza a pubblico ufficiale; di qualche giorno fa le perquisizioni, gli arresti per i ragazzi di Ultima Generazione, avvenute in diverse città italiane. Non conosciamo le motivazioni, le eventuali provocazioni che hanno portato agli arresti all'ex Latteria Occupata di Genova, siamo però certi che negli ultimi anni stiamo constatando una crescente intolleranza verso qualsiasi forma di dissenso. Una intolleranza che il governo "non antifascista" della Meloni ha palesemente acuito". Lo denuncia in una nota Rifondazione Comunista. "Non si sono fatti i conti con gli eventi di Genova 2001, né in tribunale, né nelle sedi politiche e istituzionali. È palese l'incapacità o la non volontà delle Forze dell'ordine di gestire pacificamente "situazioni di piazza". Gli ultimi tempi hanno visto un crescendo di sgomberi di centri sociali e di pestaggi, non solo di antagonisti ma anche di lavoratori, di ambientalisti, di pacifisti... e persino di pensionati dello SPI. Ovviamente diverso trattamento è (giustamente) riservato a chi manifesta seduto su un trattore o (non giustamente) in camicia nera e ostenta il saluto romano. Si delinea un modello stile Orban (o USA). Il Prc vigila affinché questo modello non venga importato nel nostro Paese: continueremo ad opporci ad esso in difesa della democrazia, invitando le altre forze democratiche a un più attento e comune impegno. Ci auguriamo che tutti e otto siano al più presto rilasciati".