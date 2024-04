Genova, sicurezza stradale: dal Mit 1 milione per 30 attraversamenti pedonali

Attraversamenti pedonali più sicuri a Genova, grazie anche a uno stanziamento di un milione in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture, per sostituire e migliorare gli impianti di illuminazione in prossimità delle strisce.

"Durante la V Commissione - Territorio e Promozione delle Vallate, abbiamo discusso - spiega Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega a Genova - il piano di illuminazione pubblica che prevede la sostituzione di luci e il potenziamento di corpi luminosi in città. Affrontato anche il tema del potenziamento di 30 attraversamenti pedonali per migliorare la sicurezza dei pedoni attraverso appositi fondi che sono stati stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta della considerevole cifra di oltre 1 milione di euro, per cui ringrazio il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi".

"Tra gli interventi - conclude - saranno interessati diversi attraversamenti pedonali, che ho prontamente segnalato in qualità di consigliere delegato alle vallate, tra cui Via Reta/Barchetta, via Gallino dal civ. 28 e Via Campomorone/Benedetto di Cesino. Gli interventi, che serviranno a rendere la segnaletica chiara e visibile con l’installazione di semafori pedonali, marciapiedi ben tenuti e attraversamenti rialzati, contribuiranno a rendere le strade più sicure e a ridurre gli incidenti”.