Genova, sicurezza, Di Cesare (Lega): "Intensificare controlli sul centro storico"

Il tema della sicurezza a Genova è tornato in primo piano. "La proposta di Matteo Salvini e della Lega di togliere la cittadinanza agli stranieri che commettono reati gravi in Italia, potrebbe dare agli amministratori uno strumento in più per espellere elementi che portano violenza e criminalità nei nostri quartieri. A Genova - dice in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est - abbiamo assistito a un'escalation di violenza nel nostro centro storico con risse tra gang di spacciatori. Un grazie alla Prefettura che ha insediato una postazione fissa con agenti della Polizia Locale e dei carabinieri, che come Lega chiedevano da tempo, per tornare a dare la sicurezza a residenti e commercianti".

"Occorrono però anche interventi preventivi, come quello del Presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, che vuole limitare i B&B e fare chiarezza sugli appartamenti sub affittati in nero e dove non si ha traccia di chi ci abiti realmente. Il centro storico - conclude - deve tornare in mano ai genovesi, ai commercianti e alle 93 associazioni rientranti nel patto di sussidiarietà. Il piano Caruggi, fortemente voluto dalla giunta Bucci, ha dato ottimi risultati riqualificativi ed è chiaro che come Amministrazione Locale l’impegno è stato dimostrato".