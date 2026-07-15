Genova, sgominata banda di pusher in zona Darsena

La polizia locale di Genova ha sgominato una banda di pusher che garantivano un flusso continuo di droga nel centro storico, in particolare nella zona della fermata della metropolitana Darsena. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto cinque divieti di dimora e l'obbligo di presentazione in questura, per uno solo quest'ultimo provvedimento. L'accusa per tutti è traffico e spaccio di cocaina, crack ed eroina.

Le indagini, sviluppate attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, integrati dall'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di documentare oltre novanta episodi di cessione di sostanze stupefacenti tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2026. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di ricostruire l'organizzazione del gruppo, i ruoli dei singoli componenti e le modalità operative utilizzate per eludere i controlli. Secondo quanto emerso, i sei individuavano gli acquirenti nell'area della Darsena, e li portavano nei vicoli dove estraevano le dosi di droga nascoste in bocca. Durante l'inchiesta sono state arrestate cinque persone in flagranza. Per gli inquirenti, il gruppo era in grado di garantire un costante approvvigionamento di cocaina, crack ed eroina.

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