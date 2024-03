Genova: sfilata di autobus d'epoca sabato 16 alle 10 a Piazza De Ferrari

Sabato 16 marzo in piazza De Ferrari si incontreranno il passato e il futuro del trasporto pubblico italiano. L’iniziativa, targata StoricBus Museo dell’Autobus Italiano, in collaborazione con il Comune di Genova e Amt, vedrà per la prima volta parte dell’esposizione del museo storico di La Spezia in piazza a Genova. In vetrina, i mezzi che hanno fatto la storia del trasporto pubblico.



Saranno presenti quattro autobus d’epoca e il futuro del trasporto pubblico genovese grazie all’esposizione di uno dei bus full electric Irizar della flotta green di Amt.



I bus saranno in piazza fino alle 12.30 poi, in corteo, sfileranno per via XX Settembre, piazza della Vittoria, Brignole, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile per concludere il tour di nuovo in piazza De Ferrari.

Ad accompagnare il viaggio degli autobus d’epoca anche gli assessori alle Tradizioni, Paola Bordilli, e alla Mobilità, Matteo Campora, insieme al presidente di StoricBus, Christian D’Olif.