Genova, Secolo XIX da Gedi a MSC, sindacati: "Salvaguardare perimetro occupazionale"

"Apprendiamo dalla stampa che è stata raggiunta l'intesa preliminare tra Gedi e Msc finalizzata alla cessione de Il Secolo XIX, risultano pertanto fondate le notizie delle ultime settimane circa la vendita imminente della testata, notizie che il gruppo Gedi, nonostante le reiterate richieste, non aveva voluto smentire e su cui non ha voluto coinvolgere le organizzazioni sindacali". Lo sottolineano le segreterie territoriali dei sindacati Slc Cgil e Fistel Cisl in una nota congiunta.

"Al momento non si conoscono i dettagli della cessione ma una cosa è certa: non tollereremo manovre volte a ridefinire il perimetro occupazionale dell'attuale GNN - continua la nota -. Ancora una volta le preoccupazioni evidenziate dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali si sono rivelate più che legittime e fondate, mentre non ci risulta allo stato comprensibile la decisione del gruppo Gedi di dismettere una testata così importante. È evidente tuttavia che non potrà trattarsi di una mera operazione di mercato, ma sarà necessario chiarire quanto prima gli obiettivi e gli investimenti che la nuova dirigenza intende compiere".

"Per questi motivi le scriventi organizzazioni sindacali richiedono da subito un incontro allo scopo di conoscere quanto prima i dettagli dell'operazione, - sollecitano i sindacati - avvertendo che in mancanza di riscontri certi, saranno costrette ad intraprendere ogni azione necessaria per la tutela del futuro occupazionale dei lavoratori".