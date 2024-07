Genova, sciopero portuali, presidio ai varchi a partire dal mattino del 4 luglio

In riferimento allo sciopero dei lavoratori dei porti italiani che si terrà il 4 e il 5 luglio, a partire dalla mezzanotte di oggi, a Genova verranno presidiati i varchi portuali a partire dalle 4 del mattino del 4 luglio (Psa G.P; Varco di Ponente; Ponte Etiopia; Varco San Benigno/Albertazzi/Passo nuovo). Nella giornata di venerdì 5 luglio - con orario da definire - sarà indetta un'assemblea generale di tutti i lavoratori portuali a Ponte Etiopia per informare lavoratori e cittadini sullo stato della trattava in corso.

Ricordiamo che lo sciopero di 48 ore indetto per il 4 e il 5 luglio da Filt Cgil - Fit Cisl -Uiltrasporti nazionali si terrà in tutti i porti del Paese a sostegno della trattava per il rinnovo del Contratto nazionale dei porti scaduto a dicembre. Secondo le OO.SS la proposta delle controparti è ancora insufficiente dal punto di vista economico: la perdita del potere di acquisto dei salari deve essere necessariamente recuperata. Il rinnovo del CCNL è importante non solo per la parte economica ma anche per il ruolo centrale che occupa il contratto per la salvaguardia del sistema di lavoro portuale e la difesa della dignità dei lavoratori.