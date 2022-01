Genova, saldi: ancora pochi affari, ma la città è vuota

di Redazione

L'Epifania non ha aiutato ad innalzare la vendita nei negozi genovesi. Molti uffici chiusi, tanta gente ancora in vacanza

Dopo una prima giornata di saldi decisamente in sordina, stretta fra il maltempo e qualche timore per il rialzo dei contagi, ieri il centro di Genova sembrava decisamente più affollato rispetto agli ultimi giorni ma, come si sa, tanta gente a passeggio non sempre coincide con tanti acquisti.

Oggi, come per la verità tutta la settimana, il centro è vuoto. Si trova posto per le moto e questo succede davvero poche volte l'anno. Tanti uffici sono chiusi, molti genovesi sono ancora in vacanza.

E allora, per capire com'è andata, siamo andati a fare un giro fra i negozianti del centro cittadino per scoprire se nella calza della Befana, oltre ai dolcetti, i genovesi hanno voluto anche mettere qualche buon affare.

"Non sono dei veri saldi, aspettiamo tempi migliori - spiega Matteo, negoziante di Via Colombo, che come tanti altri commercianti si trovano in difficoltà - Con l'Epifania e il bel tempo si sperava in un aumento dei genovesi in giro per i negozi, ma nulla è cambiato". Poca affluenza e nessuna traccia di code fuori dai negozi, anche se c'è ancora tempo. Questo calo drastico è sicuramente dovuto all'aumento dei contagi e anche all'imminente zona arancione in cui entrerà la Liguria, ma i commercianti sono fiduciosi: "Aspettiamo il weekend, magari qualcuno è ancora in vacanza visto il ponte della festa della Befana, forse ci sarà più gente in giro, dobbiamo essere fiduciosi anche per la nostra città, ne ha bisogno".