Genova, sabato 6 agosto la pedalata fino a Boccadasse per battezzare la nuova pista ciclabile di Corso Italia

di Marco Innocenti

Appuntamento alle 9,30 in piazza Rossetti. All'altezza di Punta Vagno il taglio del nastro e la benedizione

Una pedalata aperta a tutta la cittadinanza per battezzare la nuova pista ciclabile di Corso Italia. L'appuntamento è per sabato 6 agosto alle 9.30 in piazza Rossetti, da lì si arriverà fino a Boccadasse, seguendo ovviamente il percorso appena ristrutturato, con una sosta a Punta Vagno, dove verranno effettuati il taglio del nastro e la benedizione.

"Sabato – dice l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – consegniamo ai genovesi la pista ciclabile più bella di Italia, una pista ciclabile unica per location e che ha convinto anche chi all’inizio aveva espresso qualche perplessità. L’opera ha ottenuto finanziamenti del Mims, Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, e da sabato sarà aperta a tutti: invito tutta la cittadinanza a prendere parte a questa pedalata inaugurale per poter godere un panorama unico. Per quanto riguarda i prossimi interventi, provvederemo, seguendo il ciclo delle stagioni, alla piantumazione del verde, mentre le panchine saranno realizzate una volta che arriveranno le forniture di granito necessarie per completarle, un ritardo che dipende dalla nota congiuntura economica internazionale attuale".