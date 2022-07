Genova, Rixi (Lega): "Via libera a 30 milioni per la riqualificazione dell'area del Campasso"

di Redazione

Trenta milioni per la riqualificazione dell'area del Campasso a Sampierdarena. Lo annuncia con una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione trasporti e responsabile dipartimento infrastrutture.

"Via libera a 30 milioni per la realizzazione del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana nel comune di Genova nelle aree interessate dal potenziamento ferroviario Genova-Campasso. Prosegue quindi il progetto di riqualificazione e rigenerazione del Campasso per una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica in corrispondenza dell'intervento ferroviario con un miglioramento del contesto urbano. Un risultato reso possibile dall’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli e dal lavoro della Lega”.