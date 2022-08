Genova, rallentamenti in Sopraelevata per lavori al'impianto di illuminazione

di Redazione

Traffico regolare per quanto riguarda la viabilità verso il porto per l'imbarco traghetti.

Traffico fortemente rallentato questa mattina sulla strada Sopraelevata di Genova soprattutto in direzione centro. I disagi si stanno verificando per via di alcuni mezzi degli operai di Aster che stanno sostituendo l'illuminazione.

