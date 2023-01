Genova, a fuoco diversi cassonetti nella zona di Castelletto: arrestato piromane 20enne

E' stato arrestato il presunto piromane ritenuto responsabile degli incendi verificatisi questa notte nella zona di Castelletto, a Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un uomo di 20 anni, grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, che avrebbe dato alle fiamme diversi cassonetti della spazzatura.

Questa nottei vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone per spegnere le fiamme: gli incendi hanno interessato via Caffaro, via Cancelliere e via Acquarone.

I vigili del fuoco hanno lavorato due ore, dalle 3 alle 5 di questa notte per spegnere le fiamme, che in un caso hanno interessato anche un cantiere. Non ci sono stati feriti né intossicati, e non ci sarebbero stati rilevati danni ad auto e moto parcheggiate nelle vicinanze.