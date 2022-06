Genova, Profiti: "Entro l'anno definiamo tutti gli accordi per l'ospedale degli Erzelli"

di Edoardo Cozza

Il coordinatore della Struttura di Missione per la sanità ligure: "Daremo al ponente una leva di sviluppo e di ricerca oltre all'offerta medica"

Domani il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà a Roma per firmare, con il presidente del consiglio Mario Draghi, il progetto bandiera del Pnrr, che è quello relativo all'ospedale Ircc degli Erzelli. A tirare le somme e fare luce sulle tempistiche e non solo è Giuseppe Profiti, coordinatore della Struttura di Missione per la sanità ligure: "Contiamo di definire tutti gli accordi entro la fine dell'anno, la tempistica è differente rispetto alla normalità delle opere pubbliche: ci sono una serie di vantaggi che la rendono più veloce. L'area è di proprietà pubblica, il finanziamento è a carico di un altro soggetto pubblico: gli ingredienti per accelerare e offrire a tutto il ponente non solo un'offerta ospedaliera, ma anche una leva di sviluppo e di ricerca. Non vogliamo spendere soltanto per i servizi, ma anche come investimento che può sfruttare un tessuto imprenditoriale ricco di grandi realtà del bio-medicale".