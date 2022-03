Genova, processione di solidarietà al popolo ucraino fino alla chiesa di San Bartolomeo degli Armeni

di Marco Innocenti

Organizzato dalla comunità ucraina, dall'abbazia di Santo Stefano con l'arrivo in Carignano

Così come accaduto domenica scorsa, anche oggi la comunità ucraina di Genova ha organizzato una processione per chiedere l'immediata cessazione della guerra dopo l'invasione da parte delle truppe russe. Alle 11, nell'abbazia di Santo Stefano, si celebrerà la messa e poi, a partire dalle 12, prenderà il via la processione che porterà fino alla chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, nel quartiere di Castelletto.

L'invito a partecipare alla cerimonia e alla processione è esteso a tutti i genovesi.