Genova, il presidente Bucci in visita al Cai di Bolzaneto
di Claudio Baffico
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha portato oggi il saluto istituzionale della Regione al Club Alpino Italiano in occasione dell'80° anniversario della sezione CAI Bolzaneto. La storica sezione della Valpolcevera ha ospitato la seduta del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano alla presenza del presidente nazionale Antonio Montani e dei componenti degli organismi dirigenti dell'associazione.
"Il CAI rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza, la tutela e la frequentazione consapevole della montagna – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Desidero ringraziare il Club Alpino Italiano e, in particolare, la sezione di Bolzaneto per l'impegno, la passione e il servizio svolti in questi ottant'anni a favore del territorio e delle comunità. La Liguria possiede una caratteristica unica: in pochi chilometri si passa dal mare alle vette dell'Appennino e delle Alpi Liguri, in un paesaggio straordinario che rende la nostra regione una destinazione ideale per l'escursionismo, l'alpinismo e il turismo outdoor. Il lavoro del CAI è insostituibile perché contribuisce a trasmettere l'amore per la montagna, a valorizzarne le peculiarità e a promuovere una cultura della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e della conoscenza del territorio".
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