Genova premiata dalla rivista spagnola 'Viajar': "Uno dei 5 porti da visitare nel 2022"

di Edoardo Cozza

Tra le località del Mediterraneo caldamente consigliate c'è anche il capoluogo ligure "ingiustamente adombrato dalle grandi città italiane: merita una visita"

Se nel 2022 si vuole viaggiare per mare nel Mediterraneo, Genova è una delle cinque tappe obbligatorie: il 'suggerimento' arriva dalla rivista spagnola Viajar, che si occupa di viaggi e turismo.

Il capoluogo ligure è inserito in una ristretta lista di località insieme a Livorno e Civitavecchia (come porto di Roma), e poi La Goulette (Tunisia) e Baia di Villefranche (Monaco).

Genova viene descritta una città "ingiustamente adombrata dalle più grandi località italiane" e che "merita di essere scoperta". Nell'articolo vengono sottolineati il magnifico patrimonio storico-monumentale, un lungomare moderno e una piacevole vita mondana. Nel pezzo menzionate anche le non distanti Cinque Terre, indicate come "la meta più romantica della Liguria: cinque graziosi paesini che si riversano sul mare dalla collina e sono collegati tra loro da un'antica linea ferroviaria e da diversi sentieri che seguono la frastagliata costa".