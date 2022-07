Genova, perde il controllo della moto in Corso Italia: ricoverato in codice rosso al San Martino

di Marco Innocenti

Ferita ma in modo più lieve anche la ragazza che viaggiava con lui. E' successo intorno alla mezzanotte fra sabato e domenica

Avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava insieme ad una ragazza, il giovane che ieri sera, intorno alla mezzanotte, è rimasto vittima di un incidente in Corso Italia, all'altezza della discoteca Makò. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia locale, infatti, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Immediato l'arrivo dei soccorritori, allertati dai tanti presenti in quel momento sul lungomare genovese. Ad avere avuto la peggio è stato il ragazzo alla guida della moto. Per lui è stato necessario il ricovero in codice rosso all'ospedale San Martino mentre la ragazza che viaggiava con lui, soccorsa anch'essa dai militi della Croce d'Oro di Sampierdarena e del 118, sono state riscontrate ferite più lievi.