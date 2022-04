Genova, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada in via Molassana: tre feriti

di Marco Innocenti

Due sono stati trasferiti al San Martino, uno al Galliera: tutti in codice giallo. Il quarto occupante dell'auto ha invece rifiutato il ricovero

Spettacolare incidente stanotte in via Molassana. Per cause ancora da accertare, un'auto è finita fuori strada, sbattendo violentemente contro i margini della carreggiata. Tutto è avvenuto intorno alle due di notte. A bordo dell'auto, al momento dell'incidente, viaggiavano 4 persone.

Immediato l'intervento dei medici del 118 che hanno trasportato tre dei quattro occupanti all'ospedale, tutti in codice giallo. Due sono stati ricoverati al San Martino e uno al Galliera. Una quarta persona ha invece rifiutato il ricovero in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per appurare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

[foto d'archivio]