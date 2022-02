Genova, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: tre denunciati

di Marco Innocenti

Due sono genovesi ed hanno 20 e 25 anni. Il terzo è un cittadino del Bangladesh di 45 anni: hanno incassato indebitamente circa 13 mila euro

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, due genovesi di 20 e 25 anni e un cittadino del Bangladesh di 45 anni, scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Genova con la collaborazione degli uffici Inps e Caf.

Il primo, il 20enne, aveva comunicato una falsa residenza, il secondo invece aveva omesso di dichiarare di avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il terzo, il 45enne, non aveva dichiarato di aver lavorato nel corso del 2021.

I tre, complessivamente, hanno percepito redditi per più di 13mila euro e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di percezione indebita di reddito di cittadinanza e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.