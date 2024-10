Genova, Nuovo Galliera, Lega: "Sinistra in confusione, Sansa dice no mentre Orlando è favorevole"

"Le recenti e contrastanti dichiarazioni sul progetto del nuovo ospedale Galliera di Genova fatte da Ferruccio Sansa (AVS) e il candidato governatore Andrea Orlando (Pd), non fanno altro che confermare la confusione e l'instabilità che regna tra questi improbabili alleati. Da un lato, Sansa, ribadisce la sua totale opposizione al progetto, dichiarando apertamente sui social il suo NO all'opera, dall'altro, Andrea Orlando, afferma che il progetto va realizzato. ome può la sinistra, che dimostra di non avere al suo interno una visione chiara e condivisa sui temi cruciali per il futuro di Genova, pensare di governare stabilmente la Regione?". Così in una nota la Lega in Regione Liguria.



"Mentre loro si perdono in liti e divisioni interne, il centrodestra al governo ha firmato pochi giorni fa l'atto ufficiale che autorizza l'Inail a realizzare il nuovo Galliera che sarà pronto entro il 2029 con un investimento di 190 milioni di euro. È chiaro che non possiamo permettere che le loro liti ideologiche mettano a rischio il futuro della nostra città con l'ennesimo NO a un progetto - conclude la nota - che migliorerà l'offerta sanitaria e garantirà strutture moderne e all'avanguardia a tutti i genovesi".