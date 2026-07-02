Genova, nuovo bando per lo Spazio Altrove: il Comune cerca un gestore per rilanciare il polo culturale del centro storico

Il Comune di Genova prova a rilanciare lo Spazio Polivalente Altrove, uno dei luoghi simbolo della cultura nel centro storico, pubblicando il bando per l'affidamento della gestione in concessione della struttura di Piazzetta Cambiaso.

La procedura riguarda una concessione della durata di cinque anni e comprende la gestione completa degli spazi, sia sotto il profilo artistico che organizzativo ed economico. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare un soggetto in grado di valorizzare un contenitore culturale che negli anni ha ospitato spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre ed eventi, affiancando all'offerta culturale anche il servizio di bistrot e bar.

La struttura comprende un teatro da 85 posti, gli spazi tecnici, la loggia e il locale destinato alla ristorazione, elementi che dovranno essere integrati in un progetto capace di garantire sostenibilità economica e una programmazione continuativa.

Nel bando il Comune indica anche gli indirizzi che dovranno guidare la futura gestione. Tra le priorità figurano il sostegno ai giovani artisti e alle nuove produzioni creative, la realizzazione di iniziative dedicate all'inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, neurodivergenze o in condizioni di fragilità, e il rafforzamento della collaborazione con il tessuto associativo cittadino.

Il valore stimato della concessione è di circa 2 milioni di euro nell'arco dei cinque anni, mentre il canone richiesto al concessionario è fissato in 10 mila euro all'anno. Il piano economico predisposto dall'amministrazione prevede l'equilibrio tra costi e ricavi attraverso gli incassi derivanti da biglietteria, affitto degli spazi, laboratori, sponsorizzazioni e dall'attività del bistrot-bar.

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