Genova, nuova illuminazione per il castello di Nervi

di Redazione

Le tubazioni e gli accessori utilizzati per la linea di alimentazione son in materiali resistenti alla corrosione del mare

Nuova luce per il Castello di Nervi e la scogliera: luce bianca, ma che potrà cambiare colore, con proiettori a led. Le tubazioni e gli accessori utilizzati per la linea di alimentazione son in materiali resistenti alla corrosione del mare. L'attivazione è in programma domani, domenica 29 maggio ndr alle 21.30, alla presenza del sindaco Bucci, dell'assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Piciocchi, dei rappresentanti del Municipio IX Levante e dei vertici di Aster, la municipalizzata che ha compito l'intervento.

"Il grande impegno della società - dice Francesco Massimo Tiscornia, presidente di Aster - nel continuare a illuminare i luoghi simbolo della città, come la cupola della Basilica di Carignano, viene compiuto per abbellire Genova e migliorare la qualità della vita. Per l'impianto dedicato all'illuminazione scenografica della scogliera si è scelto di utilizzare proiettori a luce bianca per far risaltare le varie sfumature di grigi delle rocce e rendere brillanti le tonalità verdi della vegetazione che nasce spontaneamente fra le pietre", aggiunge Michela Massone, architetto di Aster.