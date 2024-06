Genova, nodo ferroviario: modifiche alla circolazione dei treni per i prossimi 3 weekend

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell'ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova e per la realizzazione del nuovo bivio Polcevera. Per consentire le attività programmate da Rfi, società capofila del Polo infrastrutture gruppo Fs Italiane, dalla mezzanotte e 1 minuto del sabato alle ore 22 della domenica nei prossimi fine settimana 8-9, 15-16 e 22-23 giugno, la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme sarà interrotta tra Campoligure e Genova. Inoltre per interventi programmati sulla linea Genova Voltri- Genova Brignole nei pressi di Genova S. Limbania dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 giugno non sarà utilizzabile l'itinerario per la stazione sotterranea di Genova Piazza Principe, i treni arriveranno e partiranno dalla stazione in superficie e non potranno effettuare fermata alla fermata di Genova via di Francia.