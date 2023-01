Genova, nasconde dodici ovuli di cocaina in bocca: scoperto dalla polizia locale e arrestato

Tenta di nascondere in bocca dodici ovuli di cocaina durante un controllo della Polizia Locale: arrestato dagli agenti e denunciato per ricettazione di un telefono cellulare. L’uomo, un cittadino extracomunitario, è stato fermato da una pattuglia in Piazza della Nunziata. Alla richiesta di fornire documenti utili alla sua identificazione l’uomo rispondeva di esserne sprovvisto, ma in maniera poco comprensibile, facendo capire agli agenti di avere qualcosa nel cavo orale, che gli impediva di parlare.

Una volta salito sul veicolo di servizio, dotato di cella di sicurezza per evitare la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di quanto aveva in bocca, ovvero dodici involucri di colore azzurro termosaldati che, da successive analisi, sono risultate contenere cocaina, per un peso complessivo di 5,44 grammi. La sostanza è stata sequestrata, assieme a un telefono cellulare che l’uomo ha dichiarato non essere suo e che gli è costato quindi una denuncia per ricettazione. Identificato e riconosciuto responsabile di numerosi precedenti penali, l’uomo è stato arrestato.