Genova, nasconde in auto 200 dosi di cocaina: arrestato ventenne

Un normale controllo stradale si è trasformato in un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato fermato dai carabinieri della stazione di Carignano mentre viaggiava a bordo della propria automobile e, durante le verifiche, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina.

A insospettire i militari è stato il comportamento del conducente che, nel corso del controllo, ha iniziato a mostrare evidenti segni di nervosismo. Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo.

L'ispezione ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente, già suddivisa in circa 200 dosi di cocaina, immediatamente sequestrate dai militari.

Al termine delle formalità di rito, il ventenne è stato dichiarato in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nella Casa circondariale di Genova Marassi, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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