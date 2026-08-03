Genova, muore per biopsia: indagati primario e specializzando

Un primario dell'ospedale San Martino di Genova e uno specializzando sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Genova per la morte di una donna di 60 anni. La paziente è morta durante una biopsia al polmone per una sospetta metastasi. L'intervento risale al 22 luglio.

La donna, accompagnata dal marito, era entrata in ospedale la mattina per essere sottoposta all'intervento in day hospital. I medici hanno inserito un ago dentro il polmone per prelevare il tessuto da analizzare ma nel corso dell'operazione, la sessantenne ha avuto un'emorragia ed è morta. Secondo una prima ipotesi ad avere eseguito la manovra sarebbe stato lo specializzando. La pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Yao Chen di Pavia. I due indagati sono assistiti dall'avvocato Antonio Rubino e hanno scelto come consulente il medico legale Francesco Ventura. I familiari della donna (il marito, i due figli e la sorella) sono assistiti dall'avvocata Ilaria Tulino e hanno nominato l'anatomopatologo Enzo Profumo. La relazione sull'autopsia sarà depositata entro 90 giorni. "Il policlinico San Martino, rimane a completa disposizione delle autorità competenti - si legge in una nota della direzione - fiducioso dell'operato della giustizia".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.