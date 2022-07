Genova, motociclista gravissimo al San Martino dopo uno scontro con un'auto

di Redazione

Un motoclistista di circa 50 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un violento scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via 30 Giugno nella zona di Genova Campi.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati. Subito gravissime sono apparse le condizoni del centauro soccorso dai militi di un'ambulanza e dal personale del 118. Intubato è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.

Solo ferite leggere per gli occupanti della vettura. Ancora da stabilire l'esatta dimanica di quanto accaduto.