Genova, mostra a Tursi sulle leggi razziali. Bucci: "Rinnovo le scuse alla comunità ebraica per quel che allora non seppe fare la città"

di Valentina Giubergia

A più di 80 anni dall'avvento delle leggi razziali in Italia, l'intelligenza artificiale si rivela utile per riportare in vita le immagini e le storie del passato. E' successo infatti che all'inaugurazione, a Palazzo Tursi a Genova, della mostra “Scripta manent. Le leggi razziali attraverso i documenti del Consiglio comunale di Genova", Giuseppe Basevi, membro della Consultà del podestà, allontanato perchè ebreo, è stato riportato in vita virtualmente per testimoniare le ingiustizie dell'epoca.

"La storia di Basevi ci colpisce tutti - ha spiegato il sindaco Marco Bucci -. Oggi dico che bisogna ricordarsi di questi eventi e rinnovo alla comunità ebraica le scuse per quello che la città non ha saputo fare a quel tempo".

"La mostra di oggi- spiega Giacomo Ronzitti, presidente dell'archivio ILSREC- ricorda la figura di Giuseppe Basevi, consigliere del podestà, fervente fascista, che fu allontanato dal suo ruolo e successivamente perseguitato in quanto ebreo a causa delle leggi razziali."

All'evento, che rientra tra le iniziative organizzate a Genova per il “giorno della memoria", sono stati presentati anche otto documenti, tratti dai libri del Consiglio comunale, che abbracciano l’arco temporale dal 1926 al 1945 e trattano dell’avvento delle leggi razziali.

"Il contenuto della mostra di oggi non va dimenticato e il ruolo delle istituzioni è proprio far ricordare alle persone e soprattutto ai giovani l'orrore delle leggi razziali e della Shoah- ribadisce il presidente del Consiglio Comunale Carmelo Cassibba- affinché si continui a riflettere su queste tematiche."

"Alla mostra sono presenti anche dei totem informativi che parlano anche delle vicende che riguardano la mia famiglia- afferma il consigliere comunale Angiolo Veroli. Si parla in questo caso di come la mia bisnonna sia riuscita a salvarsi mentre mio zio Bruno è stato deportato e ucciso. Bisogna ricordarsi che le nostre scelte influiscono sugli altri: alcuni miei parenti si sarebbero potuti salvare se qualcuno, come nel caso della mia bisnonna, li avesse aiutati."