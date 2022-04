Genova, tutte modifiche alle linee Amt per la Fiera dell'Angelo a Pasquetta

di Redazione

L'interdizione al traffico in via Boccardo determina una serie di variazioni per le linee 48, 470/, 477, 477/ e 481

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Boccardo per consentire lo svolgimento della “Fiera dell’Angelo 2022”, lunedì 18 aprile dalle ore 6 alle ore 21, le linee 48, 470/, 477, 477/ e 481 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 48 direzione Molassana: i bus, giunti sul ponte Fleming, effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta anziché in largo Boccardo.

Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per la rotatoria di via Molassana, transiteranno nuovamente per ponte Fleming e via Adamoli dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ Direzione mare: i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguiranno per via Geirato, via Bernardini, via d’Acquisto, via Molassana dove riprenderanno regolare percorso

Linee 477 e 477/ Direzione Molassana: i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione via Geirato/Cartagenova: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguiranno per via Geirato dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 481 Direzione Molassana: i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione Pino Soprano: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguiranno per via Geirato dove riprenderanno regolare percorso.