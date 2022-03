Genova, mille bambini vanno a scuola con bicibus e pedibus dicendo "no alla guerra"

di Redazione

I piccoli sono stati testimonial della campagna 'M'illumino di meno': "Camminiamo, pedaliamo, seminiamo per la pace!". Il patrocinio del Comune

Dire no alla guerra in Ucraina ed educare grandi e piccoli ad abitudini di mobilità più attive, sane e sostenibili. È il doppio messaggio lanciato oggi dalle scuole genovesi che hanno aderito all'iniziativa lanciata dall'associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto per organizzare bicibus e pedibus in tutta la città.

L'iniziativa, organizzata in occasione di 'M'illumino di meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e da Rai Radio 2 in collaborazione con una decina di associazioni e con il patrocinio del Comune di Genova, ha visto scendere in strada circa mille bambini in tutta la città, più del triplo rispetto all'anno scorso.

Con lo slogan "Camminiamo, pedaliamo, seminiamo per la pace!" i bambini, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno partecipato a una mattinata di educazione al cambiamento. All'iniziativa hanno aderito complessivamente 9 Istituti Comprensivi di tutta la città. Tra le esperienze più significative si segnalano il bicibus della scuola primaria Nazario Sauro, il "BicibuSauro" che, da quasi un anno, accompagna i bambini a scuola in bicicletta con appuntamenti settimanali o bisettimanali. Oggi, in via eccezionale, al bicibus che ha visto pedalare 23 bambini si sono aggiunte tre linee di pedibus, con il coinvolgimento di tutte e cinque le classi per un totale di cento bambini.

Quest'anno, l'iniziativa promossa dall'associazione tRiciclo proseguirà fino al 25 marzo, giornata conclusiva della settimana nazionale "Tutti a scuola a piedi o in bici", promossa da FIAB a livello nazionale.

Nel frattempo la Direzione Mobilità del Comune di Genova si sta impegnando, facendo rete con alcune scuole del centro cittadino, a dar vita a pedibus strutturati, coordinandosi con le altre istituzioni che si occupano di infanzia e tutela della salute. "La massiccia partecipazione di bambini e genitori - ha detto l'assessore alla mobilità integrata e transizione ecologica Matteo Campora - ci dice che c'è il desiderio, da parte di grandi e piccoli, di una mobilità dolce e di stili di vita più sostenibili. La Direzione mobilità del Comune sta lavorando per promuovere gli spostamenti quotidiani casa-scuola e casa-lavoro, per diffondere il più possibile bicibus e pedibus".

"Questa giornata dimostra ancora una volta che scuole e famiglie sono fattore trainante di miglioramento della nostra società" ha detto l'assessore alle politiche dell'istruzione Barbara Grosso che ha fatto i complimenti a tutte le associazioni che "con passione e generosità hanno organizzato questa giornata all'insegna della mobilità sostenibile e dei valori della pace e della fratellanza tra i popoli".