Genova, metro e impianti verticali gratis anche nel 2023: l'annuncio di Campora

Metropolitana e ascensori Amt gratis a Genova anche nel 2023. La sperimentazione portata avanti da dicembre 2021 dal Comune e dall'azienda di trasporto pubblico Amt, in scadenza il 31 dicembre 2022, proseguirà. Lo ha assicurato l'assessore comunale alla Mobilità sostenibile Matteo Campora a margine della conferenza stampa sul nuovo abbonamento giovani integrato Amt per Genova e provincia. "Si va avanti - dice Campora - abbiamo visto, dati alla mano, che è stata apprezzata dai cittadini e ci aiuta a spostare i flussi di utenza, inoltre non ci sono problemi di copertura economica grazie all'incremento nel numero dei passeggeri e a nuovi fondi per la mobilità".

L'iniziativa genovese è la prima del genere in una grande città italiana ma come noto, l'obiettivo dell'amministrazione è arrivare entro due anni alla totale gratuità del trasporto pubblico locale grazie anche ad alcune misure come l'applicazione di una congestion charge. Campora ha anticipato anche la notizia dello sblocco del bando per gli incentivi all'acquisto di mezzi elettrici da 18 milioni solo per Genova: "Il cambio di governo aveva interrotto la liquidità a disposizione ma ora ci siamo - dice Campora - l'1 dicembre dovrebbe esserci la presentazione pubblica insieme alla Regione Liguria, che ha stanziato i fondi provenienti dal ministero, e al Comune della Spezia, che ne usufruirà insieme a noi".