Genova, metro: chiusura serale anticipata da lunedì 20 a giovedì 23 gennaio per lavori di manutenzione

Nella prossima settimana, la metropolitana di Genova subisce una modifica temporanea al suo servizio serale, in vista di importanti interventi di manutenzione. Da lunedì 20 gennaio a giovedì 23 gennaio, infatti, il servizio chiuderà in anticipo per permettere lavori di molatura dei binari, manutenzione dell’armamento ferroviario e verifiche sul sistema di segnalamento.

Manutenzione - Gli interventi previsti sono essenziali per garantire il corretto funzionamento della rete metropolitana. La molatura dei binari permette di ridurre l'usura e migliorare la sicurezza dei viaggiatori, mentre la manutenzione dell'armamento ferroviario e del sistema di segnalamento in linea assicurano che la metropolitana operi in modo sicuro e efficiente.

Chiusura anticipata - Per consentire l’effettuazione di questi lavori, la metropolitana osserverà una chiusura anticipata nelle serate di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. Le ultime partenze saranno alle 21.10 da Brin per Brignole e alle 21.17 da Brignole per Brin, con conseguenti modifiche agli orari di circolazione.

Sicurezza - Questa chiusura anticipata è necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori, che potranno operare senza la circolazione dei treni. I lavori di manutenzione non solo sono cruciali per il corretto funzionamento della metro, ma anche per prevenire possibili disagi futuri per i passeggeri.

Servizio alternativo - Nonostante la chiusura anticipata, il servizio di collegamento con la Valpolcevera sarà garantito tramite la linea 9, che collega Caricamento, Brin e Pontedecimo. Questo permetterà ai cittadini di continuare a usufruire di un trasporto pubblico alternativo durante le ore serali.

Comunicazione - L'azienda di trasporto ha comunicato i dettagli dei lavori e delle modifiche ai servizi tramite i canali ufficiali, in modo da informare adeguatamente tutti gli utenti. I passeggeri sono invitati a consultare gli orari aggiornati per pianificare i propri spostamenti.

