Genova: maxi ingorgo allo svincolo autostradale Ovest per code agli imbarchi traghetti

Serata snervante per gli automobilisti in marcia, o meglio a lungo fermi, attorno allo svincolo autostradale di Genova Ovest. Il traffico è rimasto a lungo congestionato per le code in prossimità dei varchi di accesso al terminal traghetti. Punto critico, come al solito, l'elicoidale che ha determinato rallentamenti e code anche sulla viabilità ordinaria.

La criticità si è verificata per via dell'afflusso superiore alla norma di auto dirette agli imbarchi per le isole. Ne è sortita una paralisi quasi completa del traffico.

Gli automobilisti in arrivo da Milano hanno trascorso circa tre quarti d'ora per percorrere il tratto dal casello di Genova Ovest all'imbocco della Sopraelevata. Col passare del tempo la situazione ha raggiunto una parvenza di normalità.