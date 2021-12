Genova, mattinata di traffico, incidenti e code su tutta la rete autostradale

di Marco Innocenti

Cinque chilometri in A26 fra Predosa e Masone. Tre chilometri invece in A7 fra Bolzaneto e l'innesto con la A12. Disagi anche in A10 e in A12

Un'altra mattinata difficile per il traffico autostradale della Liguria, soprattutto intorno al nodo di Genova. La situazione più complicata, fin dalle prime ore della mattina, si è registrata in A26 dove i chilometri di coda erano cinque fra Predosa e Masone in direzione di Voltri per un incidente in corrispondenza di un cantiere di lavori. Due chilometri, invece, in entrambe le carreggiate, intorno a Masone, sempre per lavori, sia in direzione Genova che in direzione Gravellona Toce.

Code anche in A12: due chilometri fra Genova Est e la diramazione con la A7, in direzione Genova mentre fra Rapallo e Recco, sempre verso Genova, a causa di un incidente i chilometri di coda sono arrivati a 5. Per la presenza di un cantiere, si procede incolonnati anche fra Nervi e Recco e fra Recco e Chiavari in direzione Livorno e fra Lavagna e Chiavari in direzione Genova.

Non va meglio sulla A10 Genova-Ventimiglia. I chilometri di coda sono 2 fra Celle Ligure e la complanare di Savona, sempre per un cantiere. Problemi anche in A7, intorno al casello di Bolzaneto: 3 chilometri di coda si registrano fra Bolzaneto e la diramazione con la A12, in direzione Genova, ma anche in direzione nord, verso Milano, fra Bolzaneto e Busalla.