Genova, Lista Sansa: "Municipi, il centrosinistra dia più voce alle donne. Così non va bene"

Poche donne nella corsa ai Municipi alle prossime elezioni amministrative di Genova. La denuncia arriva dal consigliere regionale Ferruccio Sansa capogruppo della lista Sansa dentro la coalizione di centrosinistra che appoggia Ariel Dello Strologo. Coalizione che ancora non ha trovato la quadra, alle prese con qualche divisione interna con il M5S.

"Per i 9 municipi di Genova il centrodestra è orientato a scegliere 8 candidati uomini e una donna - spiega Sansa - In una città dove su 580mila abitanti ben 308mila sono donne. Questa è l'idea che Marco Bucci e soci hanno della parità di genere. Noi anche in questo dobbiamo dimostrare di essere diversi e credibili, perché l'impegno per la parità di genere si dimostra con i fatti e non con le chiacchiere.