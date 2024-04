Genova, letteratura: Premio Strega Poesia 2024, Athena Barbera corre con "Tacite ombre"

Si avvicina la selezione delle opere finaliste del Premio Strega Poesia 2024, vinto lo scorso anno nell'edizione inaugurale da Vivian Lamarque con L'amore da vecchia. Tra le opere in concorso anche Tacite Ombre, la nuova raccolta di versi pubblicata da Pegasus Edition della poetessa genovese Athena Barbera.



“Sono onorata e incredula. La candidatura a un premio così prestigioso - commenta la Barbera - è già una vittoria, un sogno che si realizza. Sono grata al mio editore per avere creduto in me e nella forza dei miei versi. La poesia è un balsamo per l’anima, indispensabile per l’umanità tutta”, commenta Athena Barbera.



Athena Barbera, laureata in Filosofia, lavora da anni in campo editoriale come ghostwriter, editor e traduttrice. Ha pubblicato, tra gli altri, il saggio Storia delle Crociate. È autrice di racconti per riviste e antologie, e curatrice dell’antologia Liguri per Sempre. È traduttrice di narrativa per le maggiori case editrici e senior editor per l’agenzia letteraria EditReal. Nel 2023 è stata insignita del Premio Milano International per la poesia.