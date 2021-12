Genova, lettera di minacce a Beppe Grillo: "Condoglianze, avrai lutti in famiglia durante le feste"

di Marco Innocenti

S'indaga per capire se vi siano collegamenti col processo del figlio Ciro. Disposto un rafforzamento della sorveglianza intorno alla villa di Sant'Ilario

"Condoglianze, avrai lutti in famiglia nel periodo delle Feste": è la lettera scritta al computer, con minacce e un chiaro riferimento ai parenti, recapitata negli ultimi giorni al fondatore del M5S Beppe Grillo. A seguito di questo episodio è stata disposta un'ulteriore protezione. Polizia e carabinieri hanno rafforzato in maniera robusta la sorveglianza domestica, aumentando passaggi e soprattutto stazionamenti fuori dalla villa di Sant'Ilario, sulle alture del levante genovese, dove il comico vive. Lo riferiscono alcuni quotidiani. Frequentazioni e spostamenti suoi e dei familiari sono monitorati in maniera capillare, per evitare l'esposizione a qualsiasi pericolo.

Non è una formale scorta, dunque, ma un rafforzamento della vigilanza, concordato con la prefettura, e di cui è stata informata la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per risalire agli autori degli avvertimenti. L'indagine è stata delegata agli agenti della Digos, e il primo obiettivo è focalizzare il collegamento al processo per violenza sessuale al quale è sottoposto il figlio di Beppe, Ciro, di cui proprio oggi si celebra l'udienza preliminare al tribunale di Tempio Pausania (Sassari).