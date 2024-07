Genova: "LavoroGiovane", un progetto per creare occupazione e inclusione sociale

Parte il progetto "Lavorogiovane - NeetWork PLUS ", un'iniziativa innovativa e ambiziosa volta a contrastare la disoccupazione giovanile e promuovere l'inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova. Rivolto soprattutto ai Neet, giovani che non studiano né lavorano tra i 15 e i 29 anni, il progetto - in accordo quadro con il Comune di Genova e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo - punta a realizzare programmi di sviluppo in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il Next Generation Eu/PNRR.

Il progetto intende offrire supporto a quei giovani che, nonostante le sfide, possiedono potenzialità e talenti unici da valorizzare. Un altro obiettivo cruciale è la promozione di una rete solida e consolidata di attori istituzionali pubblici e privati. Questa rete è fondamentale per rendere accessibili le opportunità offerte dal territorio e facilitare il raccordo con altre progettualità.ù

Il progetto "Lavorogiovane - NeetWork PLUS " è sostenuto da partner come CIOFS-FP LIGURIA, CDO Liguria – Compagnia delle Opere Liguria - , CDS della CDO – Centro di Solidarietà della CDO - , Fondazione CIF Formazione, Et-Labora e CEIS Genova – Centro di Solidarietà di Genova. Questa collaborazione coinvolge anche altri enti di Terzo Settore come il Centro Ligure Produttività, CARITAS diocesana, LA CRUNA impresa sociale, Fondazione ETS PHILOS Impresa, Associazione CITTADINI DIGITALI e Associazione AMICI DI SIMONE ODV.

Il progetto intende anche sensibilizzare la comunità sul tema dell'emersione dei bisogni giovanili e sulla responsabilità collettiva nell'inclusione sociale. Il territorio della Città Metropolitana di Genova e del Tigullio, con le sue specificità e le sue criticità, è al centro di questo intervento coordinato che mira a trasformare le sfide in opportunità. Secondo dati ISTAT del 2023, circa 16.500 giovani nella Città Metropolitana di Genova non studiano, non lavorano e non sono coinvolti in alcun tipo di attività, con una concentrazione maggiore nelle periferie urbane. Intercettare questi giovani rappresenta una preziosa occasione per offrire loro alternative valide e percorsi di crescita personale e professionale.

"Con il progetto "Lavorogiovane - NeetWork PLUS " - dichiara Mariasole Gerini della CDS - "vogliamo costruire un futuro migliore per i giovani di Genova, basato su inclusione, partecipazione e crescita. Siamo convinti che attraverso la collaborazione e l'impegno congiunto di tutte le parti coinvolte, sarà possibile realizzare questo ambizioso obiettivo e creare un impatto duraturo e positivo sul territorio."

I giovani in cerca di lavoro e le aziende interessate a partecipare al progetto possono candidarsi visitando la landing page dedicata https://lavorogiovane.it e/o scrivere a lavorogiovane.it@gmail.com.