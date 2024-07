Genova, lavori a sorpresa tra la Sopraelevata e via di Francia. E il traffico va in tilt

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Se da una parte la Sopraelevata di Genova è tanto cara alla cittadinanza genovese, dall'altra a volte puo' riservare brutte sorprese. Da qualche giorno chi ha percorso la strada Aldo Moro dalla Foce in direzione ponente non ha potuto infatti non notare che una volta arrivati alla fine della strada l'accesso a via di Francia risulta essere chiuso al traffico per lavori di asfaltatura.

Di fatto ci si ritrova costretti a prendere la nuova rampa che porta fino a Lungomare Canepa, allungando cosi di molto la strada per chi volesse per esempio dirigersi al varco Albertazzi o alla rotonda nei pressi di via Cantore. Per farlo, arrivando dalla Sopraelevata, bisogna così percorrere parte di lungomare Canepa fino alla rotonda della Fiumara e poi tornare indietro, rischiando di trovarsi imbottigliati nel traffico che in questi giorni sta paralizzando la città. E' vero che ogni aggiornamento su chiusure e traffico viene segnalato sul canale Telegram di Genova Alert, ma è altrettanto vero che la chiusura della rampetta non viene a detta di molti adeguatamente segnalata, se non quando ormai ci si trova già nella zona interessata.

Dopo gli scioperi dei lavoratori portuali infatti Lungomare Canepa lato mare è occupata frequentemente dai camion che vogliono accedere in porto, mentre una corsia è indisponibile a causa dei lavori. Di fatto per i mezzi normali rimane una sola corsia su tre.

I lavori sulla rampa che porta a via di francia sono cominciati venerdì sera e dovrebbero termianre marted', con la riapertura della rampa prevista per mercoledì mattina.

Nel frattempo il traffico impazzisce nella zona di Sampierdarena con rallentamenti costanti e imbottigliamenti segnalati fin dalle prime luci dell'alba: dal casello di Genova Ovest, su Lungomare Canepa, sulla Guido Rossa fino a Cornigliano. Come se non bastasse a volte ci si ritrova davanti a episodi curiosi ma potenzialmente pericolosi, come il caso di questo ciclista (nel video) che percorre l'elicoidale a petto nudo e senza casco.