Genova, la Nazionale di Rugby torna al Ferraris: che sfida con i campioni del mondo del Sudafrica

Test match internazionale in vista della alla Rugby World Cup "Francia 2023".

La Nazionale italiana di rugby torna a Genova. Sabato 19 novembre 2022 lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospitera’ il test match internazionale con I Campioni del Mondo in carica del Sudafrica. Ua gara che vedrà gli Azzurri di Kieran Crowley iniziare l'avvicinamento finale alla Rugby World Cup "Francia 2023".

L’ultima uscita al “Ferraris” degli azzurri risale al novembre del 2014: in quell'occasione arrivò una sconfitta di misura con l’Argentina: 18-20.

"Quello con il rugby - le parole del sindaco di Genova Marco Bucci - è per noi un legame storico e siamo pronti per accogliere al meglio squadre, campioni e tifosi. Genova a giugno del 2023 sarà la tappa finale della regata internazionale The Ocean Race e, nel 2024, Capitale Europea dello sport: la Autums Nations Series è il primo dei grandi eventi che vedranno la nostra città al centro dell'interesse sportivo mondiale".

Calendario Autumn Nations Series 2022

Italia v Samoa, sabato 5 novembre ore 14 - Padova, Stadio Plebiscito

Italia v Australia, sabato 12 novembre ore 14 - Firenze, Stadio “Artemio Franchi”

Italia v Sudafrica, sabato 19 novembre ore 14 - Genova, Stadio “Luigi Ferraris”