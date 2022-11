Genova, la ministra del Lavoro Calderone: "La mission delle casse autonome centrale per il Paese nel suo complesso"

Oggi, al centro Congressi Magazzini del Cotone, al via la decima edizione del convegno Previdenza in tour con l'appuntamento “Verso nuove rotte – Strategie e strumenti di navigazione per i dottori commercialisti di domani”, organizzato dalla Cassa Dottori Commercilisti.

"La mission delle casse autonome è centrale sia per gli iscritti sia per il sistema Paese nel suo complesso. La recente pandemia covid è stata un banco di prova molto impegnativo che non ha risparmiato i professionisti. - il messaggio di apertura al convegno del ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. - È stato un prezioso aiuto, attraverso misure a supporto durante la fase emergenziale, quello che hanno potuto garantire gli enti per fronteggiare una fase di difficoltà sanitaria ed economica senza precedenti - dice Calderone ricordando l'impegno delle casse autonome durante l'emergenza covid - Nel lungo periodo le Casse delle libere professioni si sono contraddistinte anche per la loro vocazione di investitori istituzionali a sostegno dei percorsi di ripresa e di crescita del Paese. In questo senso negli ultimi anni il vostro comparto ha dato prova di grande responsabilità rispetto alle iniziative d'investimento in progetti di made in Italy. Un supporto strategico al nostro tessuto produttivo, chiamato ad affrontare le grandi sfide delle transizioni in corso, che auspico possa trovare conferma anche in futuro".