Genova, la frecciata di Tarlazzi: "Lavoro portuale sia considerato usurante, il 17 dicembre scioperiamo"

di Edoardo Cozza

Il segretario Uiltrasporti a margine di un convegno: "Il governo ci convochi per un confronto, serve un ragionamento organico e non a singhiozzo"

"Il lavoro portuale deve rientrare nell'elenco dei lavori usuranti e gravosi, devono essere individuate le risorse affinché i lavoratori delle imprese portuali, terminaliste e anche i dipendenti delle autorità portuali possano beneficiare di fondi per gli anticipi pensionistici come è previsto per i lavoratori delle compagnie portuali". Lo sollecita il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi a margine di un convegno a Genova.

"Vogliamo un tavolo di confronto con il Governo che sappia affrontare in modo organico le politiche e i temi dei porti. Non dobbiamo più inseguire in ogni provvedimento legislativo interventi a spot. La portualità ha bisogno di un ragionamento organico, perciò abbiamo proclamato lo sciopero il 17 dicembre", spiega.